Джанет Джексон выступила в защиту прав женщин на премии MTV Europe Music Awards

Американская певица Джанет Джексон выступила в защиту прав женщин на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что в своей речи она призвала к равноправию мужчин и женщин. Певица призналась, что её, как представительницу слабого пола, тоже запугивали, из-за чего она жила в страхе.

— Наши голоса будут услышаны, и мы будем говорить ради справедливости, — сказал Джанет Джексон.

Добавим, что церемония награждения прошла в испанском городе Бильбао.

Ранее сообщалось, что Камила Кабельо стала победительницей в трёх номинациях премии MTV Europe Music Awards.