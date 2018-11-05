"Русал" принял решение о перерегистрации в России

Совет директоров компании "Русал", которая попала под действие санкций США, принял решение перерегистрировать фирму на территории России.

В настоящий момент, компания зарегистрирована на острове Джерси (находится в составе архипелана Нормандских островов. — Прим. Лайфа). Для завершения редомициляции (перевод в другую юрисдикцию. — Прим. Лайфа) необходимо согласие российских властей, приведение документации фирмы в соответствие с законами РФ, выпуск российских акций и назначение Евгения Никитина генеральным директором компании.

— После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и её акционеров, — говорится в заявлении, распространённом на Гонконгской фондовой бирже.

При этом в компании отметили, что перерегистрация может и не состояться, поскольку зависит от множества факторов.