Сыновья убитого журналиста Хашогджи призвали вернуть им тело отца

Дети погибшего Джамаля Хашогджи обратились с просьбой передать им тело отца, чтобы они могли похоронить его в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Общаясь с журналистами, Салах и Абдулла Хашогджи заявили, что, не похоронив отца, не могут должным образом почтить его память и смириться с утратой.

— Всё, чего мы сейчас хотим, — похоронить его в Аль-Баки (кладбище, — Прим. Лайфа) в Медине вместе с остальными его родственниками, — сообщил старший сын журналиста Салах.

Он добавил, что уже обсуждал это с властями Саудовской Аравии и очень надеется, что в ближайшее время сможет достойно похоронить отца.

Напомним, саудовский журналист Хашогджи исчез 2 октября. В последний раз его видели входящим в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позднее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста. Также госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Хашогджи.