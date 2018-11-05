В Сети появились фотографии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с плавдоком

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В Сети появились фотографии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с плавдоком

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Фото: © РИА Новости / Павел Львов

В Интернете появились фотографии авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии на плавучем доке ПД-50.

В настоящий момент корабль отшвартован к причалу 35-го судоремонтного завода в Мурманске, а на его палубе подъёмный кран, рухнувший во время аварии на плавдоке.

Напомним, в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где находился на ремонте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Кроме того, упавший с плавдока кран повредил палубу крейсера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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