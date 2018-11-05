Посол Южной Кореи в РФ: Ким Чен Ын может прилететь в Россию в ноябре

Также дипломат сообщил, что в первой половине 2019 года российский лидер Владимир Путин посетит Южную Корею.

Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может прибыть с визитом в Россию в ноябре.

— Россия попросила, чтобы визит прошёл до конца текущего года, и ожидает, что это произойдёт. Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров, — цитирует дипломата агентство Yonhap.

Как отметил У Юн Гын, лидер КНДР наведается в Москву "скорее всего, в ноябре".

При этом южнокорейский посол добавил, что в первой половине 2019 года президент РФ Владимир Путин посетит Южную Корею.