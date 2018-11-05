Эксперты рассказали о плюсах включения Забайкалья и Бурятии в состав ДФО

Эксперты считают, что решение включить Бурятию и Забайкалье в состав ДФО приведёт к преобразованию в научной сфере и даст округу больше возможностей для самостоятельности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин сказал, что это даст прирост населения, из-за чего абсолютная величина федеральных вливаний в округ станет больше.

Политолог Сергей Гребенюк считает, что решение включить Бурятию и Забайкальский край в ДФО связано с распространением на них особых экономических режимов, предусмотренных для инвесторов Дальнего Востока. Также это может послужить развитием бизнеса в этом округе.

— Тот факт, что президент показал, что округ не является стабильной единицей, может прирастать, стимулирует обсуждение вопроса о переносе столицы Дальнего Востока, — сказал он.

Также научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев отметил, что такой ход может обеспечить прорыв в управлении регионом и дать Дальнему Востоку больше самостоятельности. Он подчеркнул, что для изменения экономических условий нужно принимать решения на месте. Только тогда в регионе может появиться капитал.

Ранее сообщалось, что Бурятия и Забайкалье были переданы из СФО в ДФО.