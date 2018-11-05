Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор запустил с 5 ноября Всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что до 19 ноября специалисты будут консультировать россиян по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Все желающие могут обратиться по телефонам и адресам центров консультации. Они указаны на сайтах региональных управлений ведомства.