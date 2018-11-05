Медведев выступил за развитие кредитования между Россией и Китаем в нацвалютах

Премьер РФ отметил, что расчёты в нацвалютах способствуют росту стабильности международных экономических отношений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным наращивать впредь взаимное кредитование между Россией и Китаем в национальных валютах, в частности, в вопросе займов на реализацию инвестпроектов. Об этом он заявил в ходе первой Китайской международной выставки импортных товаров, которая проходит в Шанхае, отметив, что отношения между двумя странами крепки как никогда.

— Считаю правильным дальнейшее наращивание объёмов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях, имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты, — сказал глава российского правительства.

Как отметил Медведев, расчёты в нацвалютах способствуют росту стабильности международных экономических отношений, и российско-китайских отношений в частности, в условиях, когда целый ряд резервных валют становятся менее надёжными для международной торговли. Премьер рассказал, что российский Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение.

— Мы увеличиваем объёмы двусторонней торговли, — подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, Медведев прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом.