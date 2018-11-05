О, счастливчик! Канадец выиграл в национальную лотерею $7,3 млн

В Канаде местный житель сорвал джекпот в национальной лотерее "6 из 49" в размере 7,3 миллиона долларов. Об этом сообщает компания OLG.

Отмечается, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио. Выигрышными номерами оказались 7, 8, 24, 32, 42 и 48. Также было бонусное число 45.

Известно, что утешительный приз лотереи размером в 760 тысяч долларов выиграл житель Квебека.

Для того чтобы получить приз, победителям нужно предоставить организаторам розыгрыша выигрышный квиток.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде был продан лотерейный билет с джекпотом в 45,7 миллиона долларов.