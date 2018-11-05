В Йемене учитель превратил свой дом в школу для 700 детей

Мальчики и девочки с нетерпением ходят к нему на занятия по математике и английскому языку.

Учитель Адель Аль-Шорбаги из города Таиз в Йемене превратил из своего дома школу, в которую на уроки приходит почти 700 детей. Об этом сообщает Reuters.

Аль-Шорбаги открыл школу после начала войны, заявив, что ему негде учить детей. Тем не менее 500 мальчиков и почти двести девочек в возрасте от 6 до 15 лет записались к нему на уроки уже в первый учебный год. Педагог заявил, что это был его "национальный и гуманитарный долг по отношению к окружающим людям".

Несмотря на то что "школа" — это только голые кирпичные стены с большими дырами вместо окон, дети с нетерпением ходят на занятия по математике и английскому языку.