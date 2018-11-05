Потерянный урожай и пробки. В Кашмире впервые за 10 лет снег выпал в ноябре

Осадки повлияли на электроснабжение, а также на транспортное и воздушное сообщение.

В Кашмирской долине уже несколько дней идёт снег, провоцируя оползни. Как сообщает Hindustan Times, снегопад застал жителей штата Джамму и Кашмир врасплох, ведь они не видели таких осадков в ноябре почти десять лет. А за последние 18 лет ноябрьский снегопад видели лишь трижды: в 2004, 2008 и 2009 годах.

Снегопад повлиял на электроснабжение, а также на транспортное и воздушное сообщение. Утром третьего ноября местные власти были вынуждены провели спасательную операцию, чтобы освободить около 700 человек, застрявших из-за снегопада в районе тоннеля Джавахар на национальном шоссе Джамму-Сринагар. Движение на данном участке было восстановлено утром следующего дня.

Среди населения есть жертва: девятилетняя девочка скончалась, попав под оползень. Трое членов её семьи были госпитализированы. Кроме того, местные жители обеспокоены потерями урожая.