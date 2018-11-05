Рухани заявил, что Иран продолжит продавать нефть вопреки санкциям США

Американские санкции не помешают Тегерану продавать свою нефть. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телеканала Press TV.
— Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции, — подчеркнул иранский лидер.
Заявление Рухани было приурочено к вступлению сегодня, 5 ноября, в силу санкций США против Тегерана, которые касаются экспорта нефти, финансовых операций, энергетики и судоходства. В чёрном списке — более 600 компаний и граждан Ирана. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, ограничительные меры уже повлияли на экономику Ирана, поскольку большинство компаний стали заранее выходить из республики.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени