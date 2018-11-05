Рухани заявил, что Иран продолжит продавать нефть вопреки санкциям США

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Рухани заявил, что Иран продолжит продавать нефть вопреки санкциям США

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Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Американские санкции не помешают Тегерану продавать свою нефть. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телеканала Press TV.

— Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти..., но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции, — подчеркнул иранский лидер.

Заявление Рухани было приурочено к вступлению сегодня, 5 ноября, в силу санкций США против Тегерана, которые касаются экспорта нефти, финансовых операций, энергетики и судоходства. В чёрном списке — более 600 компаний и граждан Ирана. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, ограничительные меры уже повлияли на экономику Ирана, поскольку большинство компаний стали заранее выходить из республики.

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