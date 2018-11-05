Нефть упала в цене после введения санкций США против Ирана

Стоимость январских фьючерсов на североморскую топливную смесь Brent снизилось на 0,45%.

В связи с введением санкций США против Ирана цены на нефть опустились на 0,5% в понедельник, 5 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечается, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,45% и составила 72,5 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на топливную смесь WTI снизилась на 0,57% — до 62,78 доллара за баррель.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые распространятся на экспорт нефти, финансовые транзакции, энергетики и судоходства.