В Волгограде интернет-мошенники лишили пенсионера 600 тысяч рублей

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В Волгограде интернет-мошенники лишили пенсионера 600 тысяч рублей

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Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Деньги он потерял на букмекерском сайте, где ему пообещали большой заработок на криптовалютах.

65-летний житель Волгограда перевёл на электронный счёт букмекерского сайта 600 тысяч рублей. Администратор данного портала пообещал пенсионеру баснословную прибыль от курса электронных денег. В результате мужчина так и не получил высоких процентов и обратился в полицию.

— Доверчивый волгоградец согласился и перевёл на указанный электронный счёт 600 тысяч рублей. Однако процентов и возврата своих денежных средств он так и не дождался, — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее аферист в Москве увёл у пенсионерки 350 тысяч, пообещав избавить её от очередей в поликлинике.

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