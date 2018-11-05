"Заставим США пожалеть". Рухани заявил, что Иран обойдёт американские санкции

По его словам, власти намерены привлекать зарубежные инвестиции для развития бизнеса вне зависимости от ограничений.

Иран планирует обойти санкции США против страны и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV.

— Обойдём санкции! Мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну! — сказал Рухани.

5 ноября вступили в силу американские санкции против Ирана, распространяющиеся на экспорт нефти, финансовые транзакции, энергетику и судоходство.