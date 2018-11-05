"Заставим США пожалеть". Рухани заявил, что Иран обойдёт американские санкции

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"Заставим США пожалеть". Рухани заявил, что Иран обойдёт американские санкции

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Президент Ирана Хасан Рухани. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

По его словам, власти намерены привлекать зарубежные инвестиции для развития бизнеса вне зависимости от ограничений.

Иран планирует обойти санкции США против страны и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV.

— Обойдём санкции! Мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну! — сказал Рухани.

5 ноября вступили в силу американские санкции против Ирана, распространяющиеся на экспорт нефти, финансовые транзакции, энергетику и судоходство.

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