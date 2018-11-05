Медведев назвал угрозы росту мировой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров рассказал, что санкции и протекционизм стали типичной реальностью мировой экономики.

В Шанхае на открытии китайского международного импортного ЭКСПО премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал участников найти новые источники роста мировой экономики.

— Сегодня перед нами стоят общие задачи: найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза,— сказал Медведев.

Он отметил, что в основе торговли должны быть принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг. Также премьер России призвал наращивать объёмы кредитования между странами в национальных валютах. Это укрепит экономические отношения.

На первой Китайской международной выставке импортных товаров представлено около трёх тысяч предприятий из 130 мировых стран, в том числе из России.

Ранее президент РФ Владимир Путин также призывал сохранить дух экономической свободы без санкций и отказаться от протекционизма.