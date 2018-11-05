Стала известна дата первого боя Мейвезера по правилам ММА

Соперником титулованного 41-летнего американца станет 20-летний представитель Японии.

Стало известно, когда многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер проведёт свой первый бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Поединок состоится 31 декабря в Токио в рамках Rizin. Данное объявление было сделано на официальной пресс-конференции организации.

Соперником титулованного 41-летнего американца станет 20-летний представитель Японии кикбоксер Тенсин Нацукава, на счету которого четыре боя по правилам ММА — все победные.

Мейвезер за карьеру профессионального боксёра одержал 50 побед в 50 поединках. Летом 2017 года в бою по правилам бокса он техническим нокаутом победил на тот момент действующего чемпиона UFC в лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором бросил вызов Мейвезеру.