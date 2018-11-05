Итальянский боксёр скончался после проигрыша нокаутом в Таиланде

Как отмечается, спортсмен получил во время поединка травмы головы, несовместимые с жизнью.

После титульного боя в Таиланде скончался итальянский боксёр Кристиан Дагио. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

26 октября состоялся бой за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг, в котором Дагио вышел против тайца Дона Паруеанга. Победу одержал таец, отправив соперника в нокаут в 12-м раунде. Как отмечается, к 12-му раунду по очкам на карточках судей выигрывал итальянец.

Паруеанг нанёс Дагио несколько сильных ударов по голове, в результате чего итальянец упал. Через некоторое время он смог встать, но после серии полученных ударов в голову свалился без сознания. Судья тут же вызвал медиков, которые попытались привести его в чувства.

Дагио отправили в больницу, где он провёл несколько дней в коме, после чего скончался, так и не придя в сознание.

— Он умер, как хотел умереть. Я не жалею об этом, потому что мой брат был таким человеком, он хотел драться до 80 лет, — сказал брат Дагио.

Отмечается, что итальянец долгое время жил и выступал в Таиланде. Основную часть своей карьеры он провёл в тайском боксе. Дагио провёл 189 поединков, в 145 из которых одержал победу. Помимо того, он принимал участие в смешанных единоборствах (ММА), где в пяти боях одержал три победы. Бой с Паруеангом был для него 11-м на ринге и первым, который он проиграл тайцу.

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