Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Адвокат журналиста рассчитывает, что апелляция будет рассмотрена в ближайшее время.

Защита главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста до 28 декабря в Апелляционный суд Херсонской области. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

— Апелляционная жалоба подана по почте, и мы ждём ответа, — цитирует его РИА "Новости".

Доманский рассчитывает, что апелляция будет рассмотрена в ближайшее время. Навестить Вышинского в СИЗО один из адвокатов намерен сегодня, 5 ноября.

Кирилл Вышинский был арестован на Украине 17 мая 2018 года по подозрению в госизмене. 1 ноября суд в Херсоне продлил ему арест до 28 декабря. В Кремле назвали это нарушением всех международных норм и призвали незамедлительно освободить журналиста. С таким же призывом выступил представитель ОБСЕ.