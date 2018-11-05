Группу ВМФ России в Средиземном море пополнит фрегат "Адмирал Макаров"

Перед походом экипаж "Буревестник" прошёл целую программу учений, в рамках которых было отработано поражение условного противника "Калибрами".

Фрегат "Адмирал Макаров" выдвинулся из Севастополя в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе сил Военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

— "Адмирал Макаров" вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, — говорится в сообщении.

В рамках подготовки к походу экипаж "Буревестника" прошёл целую программу корабельных учений. В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, артиллерийские стрельбы по морской и воздушной мишеням, а также отработано поражение условного противника крылатыми ракетами "Калибр-НК".

"Адмирал Макаров" — это новейший фрегат проекта 11356. Сторожевой корабль вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190, зенитной артиллерией и торпедами, а также может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31).