Россиянин 15 лет получал пенсию за свою умершую мать

Теперь "предприимчивый" сын стал фигурантом дела, возбуждённого по статье "Мошенничество".

57-летний житель Тульской области, скрыв факт смерти своей матери, незаконно получал в течение 15 лет за неё пенсию. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Пенсионерка умерла ещё в начале 2000-х годов. Сын скрыл от социальных служб факт смерти женщины и вывез тело в другую страну.

— Таким образом, подозреваемый более 15 лет незаконно получал выплаты в Российской Федерации в то время, когда его мать была похоронена за границей России, — сообщили в МВД.

Акт о смерти женщины 1930 года рождения российской полиции представил Интерпол. Её сын теперь стал фигурантом дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").