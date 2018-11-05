Россиянин 15 лет получал пенсию за свою умершую мать

57-летний житель Тульской области, скрыв факт смерти своей матери, незаконно получал в течение 15 лет за неё пенсию. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Пенсионерка умерла ещё в начале 2000-х годов. Сын скрыл от социальных служб факт смерти женщины и вывез тело в другую страну.
— Таким образом, подозреваемый более 15 лет незаконно получал выплаты в Российской Федерации в то время, когда его мать была похоронена за границей России, — сообщили в МВД.
Акт о смерти женщины 1930 года рождения российской полиции представил Интерпол. Её сын теперь стал фигурантом дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
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