Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге

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Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге

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Американская певица Рианна критически высказалась по поводу митингов сторонников президента США Дональда Трампа за использование на одном из них её хита Don't Stop the Music.

— Больше ни я, ни мои люди не окажутся ни на одном из этих трагических митингов или рядом с ними, — написала звезда в "Твиттере".

Гнев дивы вызвало то, что на митинге в штате Теннесси включили песню Don't Stop the Music. Пока играла музыка, ассистенты бросали в толпу бесплатные футболки с изображением президента США и надписью "Трамп".

Ранее американский телеканал HBO, который занимается производством сериала "Игра престолов", раскритиковал американского лидера за публикацию в "Твиттере" картинки, напоминающей постер знаменитой саги.

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