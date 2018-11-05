Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге

Американская певица Рианна критически высказалась по поводу митингов сторонников президента США Дональда Трампа за использование на одном из них её хита Don't Stop the Music.

— Больше ни я, ни мои люди не окажутся ни на одном из этих трагических митингов или рядом с ними, — написала звезда в "Твиттере".

Гнев дивы вызвало то, что на митинге в штате Теннесси включили песню Don't Stop the Music. Пока играла музыка, ассистенты бросали в толпу бесплатные футболки с изображением президента США и надписью "Трамп".

Ранее американский телеканал HBO, который занимается производством сериала "Игра престолов", раскритиковал американского лидера за публикацию в "Твиттере" картинки, напоминающей постер знаменитой саги.