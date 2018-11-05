"Хочу дать людям кровь, пот и слёзы". Мейвезер рассказал о своём дебюте в ММА

Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал свой первый бой по правилам смешанных единоборств (ММА), который состоится в Токио 31 декабря.

— Я хотел сделать что-то другое. Хотел показать свои навыки за пределами США и участвовать в особом бою. Хочу дать людям то, что они хотят: кровь, пот и слёзы, — приводит слова Мейвезера ВВС.

По словам 41-летнего американца, весовая категория и правила предстоящего боя стороны обсудят в течение следующих нескольких недель.

Отметим, что за плечами Мейвезера 50 побед в 50 боксёрских поединках. Соперником чемпиона станет 20-летний представитель Японии Тенсин Нацукава, на счету которого четыре победы в четырёх поединках. Ранее о желании сразиться с американцем заявил чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.