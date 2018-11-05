Трампа дважды назвали "расистской свиньёй" в прямом эфире CNN

Журналистка во время прямого включения в студию выразила своё недовольство тем, что американский лидер считает всех жителей Латинской Америки преступниками.

Политический обозреватель Ана Наварро дважды назвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньёй" в прям эфире канала CNN. На это обратило внимание издание MediaITE.

— По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья! — воскликнула Наварро.

Когда ведущий снова позволил ей высказаться, журналистка слово в слово повторила сказанное.

Как ранее писал Лайф, Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге.