Трампа дважды назвали "расистской свиньёй" в прямом эфире CNN

Политический обозреватель Ана Наварро дважды назвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньёй" в прям эфире канала CNN. На это обратило внимание издание MediaITE.
— По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья! — воскликнула Наварро.
Когда ведущий снова позволил ей высказаться, журналистка слово в слово повторила сказанное.
Как ранее писал Лайф, Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге.
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