Трампа дважды назвали "расистской свиньёй" в прямом эфире CNN

Читайте также

Трампа дважды назвали "расистской свиньёй" в прямом эфире CNN

696
Журналистка во время прямого включения в студию выразила своё недовольство тем, что американский лидер считает всех жителей Латинской Америки преступниками.

Политический обозреватель Ана Наварро дважды назвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньёй" в прям эфире канала CNN. На это обратило внимание издание MediaITE.

— По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья! — воскликнула Наварро.

Когда ведущий снова позволил ей высказаться, журналистка слово в слово повторила сказанное.

Как ранее писал Лайф, Рианна объявила бойкот Трампу за использование её песни на митинге.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×