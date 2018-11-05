На Камчатке медведь убил подростка

Местные власти напомнили, что сейчас эти животные ещё не залегли в спячку и могут проявлять агрессию.

На Камчатке в Мильковском районе медведь убил 15-летнего подростка. Это произошло, когда двое ребят, 13 и 15 лет, возвращались домой с водозабора. Во время нападения зверя младший мальчик смог убежать и позвать на помощь охотников, которые застрелили медведя.

Местные власти напомнили жителям края, что медведи ещё не залегли в спячку и могут проявлять агрессию.

— Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными, — отметил заместитель председателя краевого правительства — министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров.