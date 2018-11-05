Молодожёны из Техаса разбились на вертолёте через полтора часа после свадьбы

Как выяснилось, вертолёт упал в 15 милях от города Ювалде. Супруги и пилот погибли.

В США пара молодожёнов разбилась на вертолёте сразу после свадьбы. Как сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на национальный совет по безопасности на транспорте, инцидент произошёл в Техасе в ночь на 4 ноября.

По информации СМИ, пара праздновала бракосочетание на семейном ранчо. Спустя полтора часа после церемонии жених с невестой сели в вертолёт, который упал в 15 милях от города Ювалде. Супруги, а также управлявший вертолётом пилот погибли.

На место крушения были направлены десять машин. Причины происшествия устанавливаются.