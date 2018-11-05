Возможен режим ЧС. На Урале покупательница нашла шарики ртути в пачке сигарет

Жительница Кунгурского района Пермского края обнаружила шарики ртути в купленной пачке сигарет. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
К женщине домой прибыли сотрудники районного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые поместили ртуть в стеклянную тару.
Эксперты "Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" собрали пробы воздуха у неё дома и в магазине, где были приобретены сигареты. Сообщается, что результаты теста будут известны 6 ноября. Врачи также будут наблюдать за физическим состоянием местных жителей.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Петербурге госпитализировали семерых детей с отравлением ртутью.
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