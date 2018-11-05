Украинец два года возил в Россию польские яблоки под видом белорусских

Лжепредприниматель и его подельники попались на очередной крупной партии — двух фурах с фруктами и овощами на границе.

В Минске раскрыли нелегальный бизнес по поставке в Россию санкционной продукции. Группа мужчин на протяжении последних двух лет закупала в Польше и Украине овощи и фрукты, привозила их на территорию Белоруссии для видимости легальной деятельности, а затем вывозила на продажу в Россию. Об этом сообщает Комитет государственного контроля Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса ("Незаконная предпринимательская деятельность"). Взят под стражу руководитель нелегального бизнеса — 32-летний гражданин Украины.

Поймали преступников при попытке отправить в Россию очередную партию — две фуры с яблоками и томатами весом более 40 тонн. Незаконный доход составил 300 тысяч белорусских рублей (около 9 млн российских рублей).

В конце октября в Смоленской области пограничники задержали шестнадцать грузовиков, которые ввезли в Россию санкционные товары: в машинах оказались свежемороженый лосось, сыр и свиной шпик импортного производства, запрещённые к ввозу на территорию РФ. Водители уверяли, что все эти товары не предназначались для России, а перевозились транзитом в Узбекистан и Киргизию.

Напомним, Запад ввёл санкции в отношении России из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ Россия ввела в отношении этих стран продуктовое эмбарго — запрет на ввоз большого перечня продуктов питания. Среди стран, попавших под контрсанкции есть и Польша и Украина.