18 кустов в квартире. В Петербурге вокалисты двух групп попались на конопле

В Петербурге вокалисты двух музыкальных групп попались на хранении и выращивании конопли. Как сообщили в ГУ МВД по Северной столице, задержаны солист фолк-ансамбля "Ля-минор" и вокалист группы "Железный ирокез".

У первого артиста нашли марихуану весом 8,28 грамма. После возбуждения уголовного дела по статье "Незаконное хранение наркотиков" вокалиста "Ля-минора" отпустили под подписку о невыезде. А у солиста "Железного ирокеза" в одной из комнат арендуемой квартиры оказался целый конопляный сад. Во время обысков у музыканта изъяли 18 кустов наркотического растения и 800 граммов сушёной марихуаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф писал, что в Архангельской области задержали троих местных жителей, которые соорудили плавучую плантацию конопли.