Депутат Рады пригрозил России "украинской оккупацией"

По словам Игоря Мосийчука, в недалёком будущем Киев сможет начать действия по осаде российских городов.

Украинский нардеп Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией. Об этом депутат Верховной рады написал на своей странице в "Фейсбуке", приведя собственную версию истории, по которой Москву в 1612 году освободили не от поляков, а от украинцев.

По словам Мосийчука, изгнанное из города войско на две трети состояло из "украинских казаков", а в скором будущем власти Украины смогут начать действия по осаде российских городов.

— История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию, — написал депутат, подчеркнув, что подобный сценарий может устроить "нацию воинов".

Как писал Лайф, Мосийчук известен своими громкими заявлениями в адрес России. Так, например, в августе он выразил надежду на то, что избавиться от Крымского моста Украине помогут "высшие силы" и "союзники с Кавказа".