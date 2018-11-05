"Не могу согласиться". Уральский губернатор ответил на слова подчинённой о детях

Евгений Куйвашев считает, что государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным заявление своей подчинённой — главы департамента молодёжной политики региона Ольги Глацких, которая заявила детям, что "государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно".

Он подчеркнул, что "с тем, что звучит на опубликованной записи, совершенно не может согласиться", поскольку государство проводит последовательную демографическую политику для увеличения рождаемости. Куйвашев уверен, что "государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять". Глава региона также заявил о намерении запросить полную запись выступления чиновницы, "чтобы спокойно разобраться и сделать выводы".

— Я хочу понять, имела место ошибка, оговорка или же речь идёт о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы, — написал он в "Инстаграме".

Ранее была опубликована видеозапись со встречи главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких с юными волонтёрами. На кадрах чиновница говорит детям, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Она призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно.