Самосуд в Незалежной. В Харькове вора скотчем привязали к дереву

Читайте также

Самосуд в Незалежной. В Харькове вора скотчем привязали к дереву

0

Фото: © Facebook/Харьков 1654

Как отмечается, мужчину незадолго до случившегося отпустили из отделения сотрудники полиции.

В Харькове неизвестные привязали скотчем к дереву мужчину и прикрепили к нему надпись "вор". Об этом сообщает группа "Харьков 1654" на своей странице в "Фейсбуке".

— Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о четверых грабителях в Москве, которые вынесли из офиса 35 млн рублей, связав сторожа скотчем.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×