Самосуд в Незалежной. В Харькове вора скотчем привязали к дереву

Как отмечается, мужчину незадолго до случившегося отпустили из отделения сотрудники полиции.

В Харькове неизвестные привязали скотчем к дереву мужчину и прикрепили к нему надпись "вор". Об этом сообщает группа "Харьков 1654" на своей странице в "Фейсбуке".

— Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о четверых грабителях в Москве, которые вынесли из офиса 35 млн рублей, связав сторожа скотчем.