Возобновляет работу ресторан, который посетили Скрипали в день отравления

Изначально британские власти хотели принять решение о сносе здания, где произошёл инцидент.

Сетевой итальянский ресторан Zizzi, где Сергей и Юлия Скрипаль обедали в тот день, когда они были отравлены, возобновит свою работу. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на сотрудников заведения.

Разрешение на возобновление работы ресторана дали представители Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития. Они объявили, что после тщательных дезинфекционных работ, которые проводили британские военные, посетителям Zizzi больше ничего не угрожает.

Власти Великобритании изначально планировали снести здание, в котором находится заведение.

Как отмечается, в течение всего периода, что заведение было закрыто на карантин, сотрудникам выплачивалась зарплата и оказывалась психологическая помощь.

Торжественное открытие Zizzi запланировано на 6 ноября. В этот день в меню не будут указаны цены блюд — посетители сами смогут решить, сколько денег им заплатить. Сообщается, что все вырученные во время церемонии открытия деньги пойдут на благотворительность.

— Это важный шаг вперед. Мы продолжаем работу, цель которой — вернуть доверие приезжающих сюда людей и поддержать местных предпринимателей, — сказал координатор по восстановлению Южного Уилтшира после инцидентов в Солсбери и Эймсбери Алистер Каннингем.