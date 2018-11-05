"Газпром" увеличит на 1 млрд кубометров объём поставок газа в Австрию

По словам Алексея Миллера, компания в течение нескольких лет ставит новые рекорды по экспорту.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле подписали соглашение, из которого следует, что российская корпорация увеличит объём поставок газа в Австрию на миллиард кубометров в год.

Как отметил Миллер, российский газ пользуется высоким спросом в Европе.

— Экспорт "Газпрома" в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды, — приводит его слова пресс-служба компании.

Он также добавил, что за десять месяцев 2018 года поставки в Австрию составили 8,8 миллиарда кубометров газа, что на треть выше показателей 2017 года за аналогичный период.

По словам Зеле, спрос на газ вырос ввиду того, что газовые электростанции отказываются от угля.