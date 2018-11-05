Британское детское шоу разозлило зрителей бесполым снеговиком

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Британское детское шоу разозлило зрителей бесполым снеговиком

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На британском телеканале CBeebies авторы детского шоу переименовали снеговика, чтобы сделать его гендерно-нейтральным. Вместо традиционного snowmen (буквальный перевод — "снегомужчины", по-русски — "снеговики"), в передаче прозвучало слова snowpeople ("снеголюди"). Об этом пишет Sun.

— Снег потрясающий! Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках, — сказала в эфире ведущая.

Родители выразили недовольство по поводу употребления слова "снеголюди" и называли телеканал, который находится под управлением BBC, "политически корректным мусором". Один из зрителей удивился, что "два снежных кома и морковка" имеют пол.

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