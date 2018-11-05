"Новое шоу в духе Трампа". Пушков заявил, что нефтяной бойкот Ирана не пройдёт

По мнению российского сенатора, вокруг новых ограничений против Тегерана "много шума и пафоса".

Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что новые санкции США в отношении Ирана не достигнут своих целей. Об этом сенатор написал в своём микроблоге в "Твиттере".

По мнению Пушкова, вокруг новых ограничений против Тегерана "много шума и пафоса". Вместе с тем восемь стран выведены из-под действия американских санкций, а ряд других продолжат покупать иранскую нефть, несмотря на санкции.

— Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится, — подытожил сенатор.

Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, распространяющиеся на экспорт нефти, финансовые транзакции, а также энергетику и судоходство. Как писал Лайф, ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Тегеран обойдёт санкции, а Вашингтон пожалеет о принятом решении.