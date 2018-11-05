Телеведущий лишился работы, рассказав о "косоглазых" в прямом эфире

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Телеведущий лишился работы, рассказав о "косоглазых" в прямом эфире

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Фото: © Twitter/Ross Cameron‏

Вскоре после случившегося исполнительному директору канала пришлось приносить публичные извинения.

Австралийский телеведущий программы Outsiders Росс Кэмерон потерял работу после того, как сделал расистское замечание в адрес китайцев в прямом эфире. Об этом сообщает газета Guardian.

— Если вы поедете в Диснейленд в Шанхае любым типичным утром на неделе, вы увидите 20 тысяч черноволосых, косоглазых, желтокожих китайцев, отчаянно пытающихся попасть в Диснейленд, — сказал Кэмерон.

После инцидента исполнительный директор канала Sky News Пол Уиттакер публично принёс извинения, заявив, что такое поведение недопустимо в современном обществе, и добавил, что разорвал контракт с Кэмероном.

Позже сам Кэмерон принёс извинения и заявил, что это был "абсолютный провал с его стороны".

Как ранее писал Лайф, журналистку NBC уволили за слова о "чёрных лицах" на Хеллоуин.

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