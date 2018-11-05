"Вообще рожать перестанут". Пушков отреагировал на слова чиновницы о детях

Как ранее сообщалось, уральский губернатор обещал изучить запись с комментарием подчинённой.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государство юному поколению "ничего не должно" и не просило родителей рожать детей.

По мнению сенатора, с такими директорами департаментов молодёжной политики в стране "вообще рожать перестанут".

— Возможно, этому директору дети — обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор, — заключил Пушков.

Напомним, в Сети был опубликован ролик, на котором Глацких выражает мнение, что современная молодёжь считает, будто бы государство им всё должно. Сама же чиновница заявляет, что "должны" детям только родители. Таким образом она прокомментировала вопрос о финансировании детских проектов в Кировограде.

Как ранее писал Лайф, на слова подчинённой о детях ответил уральский губернатор Евгений Куйвашев.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года и заслуженный мастер спорта. Должность главы департамента молодёжной политики Свердловской области она занимает с 2016 года.