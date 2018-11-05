В Петербурге таксист протаранил две машины, убегая от полиции — видео

Во время преследования автомобиль попытался проскочить между "газелью" и "рено".

В Санкт-Петербурге водитель иномарки, пытаясь скрыться от полицейской погони, протаранил сразу две машины. ДТП произошло на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Николая Рубцова.

На кадрах с места ДТП видно, что во время преследования автомобиль попытался проскочить между "газелью" и "рено". С первой попытки ему это не удалось. Тогда водитель отъехал, разогнался и протиснулся между двумя машинами.

По словам очевидцев, виновниками аварии стали два друга, которые взяли авто у друга, чтобы покататься. Одного из них удалось задержать, второго ищут.