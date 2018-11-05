В Гидрометцентре пообещали москвичам "радостный и солнечный" ноябрь

Согласно прогнозу, в ближайшие несколько дней температура воздуха в столице будет на 5–6 градусов выше нормы.

Жителей Московского региона на предстоящей неделе ожидает ясная погода без осадков, да и весь ноябрь будет солнечным. Об этом рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 6 по 9 ноября москвичей будет радовать "ясная, солнечная погода без осадков". Температура воздуха в столице будет на 5–6 градусов выше нормы — 4–5 градусов тепла днём и от –1 до +3 градусов ночью. Таким образом, согласно прогнозу, марш 7 ноября на Красной площади к 77-й годовщине военного парада 1941 года пройдёт при хорошей погоде.

Согласно прогнозу метеоролога, на предстоящих выходных в Москве и области по-прежнему будет ясно благодаря антициклонам. Но в регионе станет прохладнее на 3–4 градуса: днём и ночью будет от –3 до +2 градусов.

Вильфанд также рассказал, что нынешняя осень обещает стать более солнечной, чем прошлогодняя. Так, в сентябре и октябре погожих дней оказалось больше, чем в аналогичные месяцы 2017 года. Согласно прогнозу, благодаря антициклонам солнечных дней в этом ноябре будет в два с половиной раза больше, чем в прошлом.

— Ноябрь начинается с хорошей погоды. В этом году в ноябре продолжительность солнечного сияния будет в 2–2,5 раза больше, чем в прошлом году... Ноябрь прогнозируем в целом радостным и солнечным, — резюмировал Вильфанд.

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