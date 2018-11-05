В ХМАО обрушился мост, есть пострадавшие

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В ХМАО обрушился мост, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид 

В Ханты-Мансийском автономном округе неподалёку от поселка Каркатеевы Нефтеюганского района обрушился мост. По данным МЧС, пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что мост находился на реконструкции. При обрушении с него упали КамАЗ и кран. Подробности уточняются.

Мост находится примерно в 35 километрах от Нефтеюганска.

Ранее в Приморье мост обрушился, когда по нему проезжала фура. Провалившись, она раздавила легковой автомобиль.

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