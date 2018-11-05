Грызут назло. В Мытищах бобры начали "мстить" за разрушенные дома

По мнению местных жителей, животным нечем питаться, поэтому они разрушают деревья, посаженные для красоты.

Жители подмосковных Мытищ рассказали о "мести бобров" с берега Яузы, которых некоторое время назад лишили жилищ во время расчистки территории у реки. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", тогда не только были разрушены дома животных, но и убраны корневища водных растений, которыми они питались.

Теперь же голодные бобры, которым негде укрыться, ходят по ночам вдоль берега и "режут" деревья, посаженные там для красоты. По мнению местных, поваленные животными деревья снова уберут в рамках благоустройства и семь живущих там бобров опять останутся без пищи и укрытий в холода.

В областном Министерстве экологии и природопользования к настоящему моменту не прокомментировали ситуацию.