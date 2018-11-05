"Разнесу всё". Петербуржец заставил госпитализировать жену, угрожая гранатой

Во время обыска кроме Ф-1 у заботливого супруга нашли 12 патронов различного калибра.

В Санкт-Петербурге пенсионер угрожал боевой гранатой бригаде скорой помощи, которая приехала оказать помощь его 62-летней жене. Как сообщает портал "Невские новости", медиков вызвали около 20 часов 3 ноября на улицу Турку.

Приехавшие на место врач и фельдшер нашли пациентку с кровотечением на фоне язвенной болезни желудка. Прямо во время осмотра в комнату ворвался её 60-летний супруг с криками. В руке у мужчины для большей убедительности была зажата граната Ф-1.

— Ваша жизнь висит на волоске, ваша жизнь в моих руках! Я сейчас разнесу всё, давайте быстрее, — такими словами петербуржец пытался поторопить медиков с госпитализацией супруги.

Врачам удалось успокоить агрессивного мужа пациентки и убедить его оставить гранату дома и вместе с женой поехать в больницу. Женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а на следующий день на пенсионера написали заявление в полицию.

Кроме боевой гранаты Ф-1 у заботливого супруга нашли 12 патронов различного калибра. Он был задержан и доставлен в отдел полиции Фрунзенского района города. Свою вину мужчина отрицать не стал.