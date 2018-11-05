Груда железобетона. Появились первые кадры с места обрушения моста в ХМАО

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Груда железобетона. Появились первые кадры с места обрушения моста в ХМАО

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Сооружение находилось на реконструкции. Сообщалось, что с него во время крушения упали КамАЗ и кран.

От моста, обрушившегося в Ханты-Мансийском автономном округе, осталась лишь груда железобетона. Это можно видеть на первых кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Снятые кадры свидетельствуют о том, что на месте обрушения работает несколько команд спасателей.

Напомним, мост рухнул неподалёку от посёлка Каркатеевы. Это случилось примерно в 30 километрах от Нефтеюганска.

Мост находился на реконструкции. Сообщалось, что с него во время крушения упали КамАЗ и кран.

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