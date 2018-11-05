Вооружённый ножом мужчина взял заложников на почте в Италии, в городе Пьеве-Модолена, сообщает Gazzetta di reggio. Как стало известно, речь идёт о 55-летнем Франческо Амато.

Он был одним из главарей преступной группировки. Арестован в 2015 году, а 31 октября мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы, но он сбежал.

Сегодня Франческо Амато ворвался в отделение почты с криком: "Я убью вас всех". Всё же он выпустил клиентов и сотрудницу, которой стало плохо. Сейчас в заложниках остаётся четыре сотрудницы, по некоторым данным — пять человек. Амато требует встречи с министром внутренних дел Италии, а также главой Минобороны и вице-премьером страны.