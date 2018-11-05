Милонов назвал бессовестной уральскую чиновницу из-за её слов о детях

По мнению парламентария, Глацких "должна из кожи вон лезть, чтобы помочь тем, кто рожает".

Депутат Госдумы и многодетный отец Виталий Милонов назвал бессовестной свердловскую чиновницу Ольгу Глацких за заявление на встрече с молодёжью о том, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно.

— Государство как раз просит людей рожать, оно не просит таких безответственных людей становиться чиновниками. Такими заявлениями она делает невербальный аборт. Она должна из кожи вон лезть, чтобы помочь тем, кто рожает, — сказал парламентарий порталу URA.RU.

Милонов признался, что сам регулярно сталкивается с подобными замечаниями "хабалистых людей". По его мнению, такие высказывания себе позволяют бессовестные люди, которые не знают российских законов. Депутат добавил, что государство "очень уважает и ценит тех, кто рожает и воспитывает детей — граждан страны".

Напомним, глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких спровоцировала скандал, заявив, что государство молодым людям ничего не должно. Одним из первых на это отреагировал губернатор региона Евгений Куйвашев. Он назвал слова подчинённой некорректными и пообещал разобраться в случившемся.