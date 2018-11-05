Кран раздавило. Опубликовано фото с места обрушения моста в ХМАО

Опубликовано фото обрушившегося в Ханты-Мансийском автономном округе моста, при падении которого погибло два человека. На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что рухнувшей со спецтехникой конструкцией практически раздавило кран.
Как писал Лайф, ЧП произошло неподалёку от посёлка Каркатеевы. В момент обрушения на мосту находились КамАЗ и кран. В результате пострадало девять рабочих, двое из них погибли, семь доставлены в больницы.
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