США ввели новые санкции против Ирана

Под ограничения попали в том числе Центробанк Ирана, авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии.

США восстановили санкции против Ирана. Ограничения коснутся 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью.

— Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении более чем 700 физических лиц, организаций, воздушных и морских судов, — говорится в сообщении Минфина США.

Под ограничения попали в том числе Центробанк Ирана, авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии.

Семи странам предоставлено право временно продолжать сотрудничество с Ираном в сферах, которые затронули санкции. Это Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция.

Напомним, Иран планирует обойти санкции США против страны и заставить "пожалеть" американскую сторону о введённых ограничениях. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV.