В Армении приговорили к 22 годам тюрьмы убийцу российского солдата

Согласно данным следствия, осуждённый может иметь отношение к террористическим группировкам.

Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военного в армянском городе Гюмри, приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на суд общей юрисдикции Ширакской области.

— Джанджугазян приговорён к 22 годам лишения свободы: 20 лет — за убийство и ещё два года — за незаконное ношение холодного оружия, — рассказал собеседник агентства.

Следователи полагают, что осуждённый может быть сторонником террористической организации ИГИЛ*. Отмечается, что преступление он совершил по своей инициативе, но через интернет-террористов получил на него одобрение.

Напомним, в апреле 2017 года стало известно об убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в армянском городе Гюмри.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.