В Сирии обвинили США в нанесении удара с использованием белого фосфора

Во время бомбардировки с применением запрещённых боеприпасов в Дейр-эз-Зоре погибли трое детей.

По данным агентства SANA, США нанесли авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор, в частности по населённому пункту Хаджин. Отмечается, что американцы использовали боеприпасы, содержащие запрещённое вещество — белый фосфор. В результате погибли трое детей.

МИД Сирии считает, что под предлогом преследования боевиков ИГИЛ* США уничтожают жилые дома, мечети и хозяйственные объекты. Ведомство уже направило послание в Совет Безопасности ООН о данном нарушении.

Тем не менее в США отрицают данный факт. Так, представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, заявил, что данные сообщения сирийской стороны не соответствуют действительности.

Напомним, Минобороны РФ ранее уличило коалицию США в применении запрещённых боеприпасов в Сирии. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, данные действия идут вразрез с международными конвенциями.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.